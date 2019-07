© foto di Federico Gaetano

L'attaccante Denilson Martinho Gabionetta, class '85, torna in Italia per vestire la maglia del Padova. Lo ha annunciato il club veneto sul proprio sito spiegando che il brasiliano, nell'ultima stagione in patria con le maglie di Grêmio Esportivo Osasco e Caldense, si è legato ai biancoscudati fino al 2020. Per Gabionetta si tratta di un ritorno a distanza di tra anni dall'ultima avventura con la maglia della Salernitana.