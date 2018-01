UFFICIALE: Gavorrano, arriva il difensore Marchetti

Fonte: http://www.usgavorrano.it

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Domenico Marchetti, classe 1990, difensore, proveniente dal Catanzaro, con lunghi trascorsi in carriera con le maglie di Fiorentina, Lamezia, Martina, Torres e Maceratese. A Domenico il più grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.