UFFICIALE: Gavorrano, Giancarlo Favarin nuovo tecnico

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L’Us Gavorrano 1930 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al sig. Giancarlo Favarin, che avrà il difficile compito di condurre i minerari alla salvezza.

Il tecnico pisano, classe 1958, vanta un prestigioso curriculum arricchito dalla vittoria di sei campionati fra serie C e serie D in piazze come Venezia, Lucchese ed Andria. Al neo tecnico un grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.