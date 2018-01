UFFICIALE: Gavorrano, risoluzione consensuale per Salvadori

© foto di Francesco Scarpetti

U.S. Gavorrano comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il calciatore Samuele Salvadori classe 1987, difensore.‬

‪A Samuele , capitano delle ultime tre stagioni va il più grande ringraziamento per le doti tecniche ed umane nella sua avventura con la maglia rossoblu e il più grande in bocca al lupo per il proseguo della sua attività calcistica.‬