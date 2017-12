UFFICIALE: Gavorrano, risoluzione per Marianeschi e Matteo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver risolto consensualmente in data odierna i contratti in essere con i calciatori Marianeschi Francesco e Giacomo Matteo. A Francesco e Giacomo vanno i più sentiti ringraziamenti per le loro doti umane e tecniche dimostrate in questi anni, coronati dalla storica promozione in Serie C e un grande in bocca al lupo per il proseguo della loro attività calcistica.