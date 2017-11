UFFICIALE: Gavorrano, tesserato l'ex Modena Remedi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Lorenzo Remedi, centrocampista classe 1991, proveniente dal Modena, al quale viene assegnata la maglia n. 10. A Lorenzo il più grande in bocca al lupo per l'inizio della sua seconda avventura in maglia rossoblù.