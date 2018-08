UFFICIALE: Gerli nuovo giocatore della Robur Siena

Non è sempre detto che se un giocatore viene acquistato da un club come il Barcellona questo rappresenti una sorta di "sigillo di garanzia" sulle qualità del calciatore. Se però una società del calibro di quella catalana mantiene il diritto di recompra al momento di una cessione una...

La possibile rivelazione : Marlon, il blaugrana della via Emilia

Mainz, rinnovo contrattuale per Brosinski

Club Brugge, infranto il record di spesa nel mercato interno per Rezaei

Real Madrid, l'apertura di As: "Mbappé è ancora possibile"

Barcellona, Sport: "Superofferta per Rakitic: 90 milioni"

Betis, Rafinha si avvicina. Estadio Deportivo: "Motivi per sorridere"

Rodrigo-Real Madrid? Per Super Deporte: "È felice al Valencia"

Liverpool, Origi via solo con obbligo d'acquisto: c'è il Borussia Dortmund

Real Madrid, per El Pais in estate sono arrivati i rifiuti di Salah e Kane

Monaco, il difensore Dinis Almeida in prestito allo Xanthi

PSG, Onda Cero lancia la bomba: via Neymar per pagare Mbappé

Bordeaux, oggi l'incontro decisivo per assegnare la panchina a Henry

Borussia Dortmund, prosegue la trattativa con il Barça per Alcacer

West Ham, niente da fare per un ritorno dell'esperto Collins in squadra

Everton, Besic torna al Middlesbrough in prestito

Liga in USA: è caos. Il sindacato dei calciatori minaccia lo sciopero

Chelsea, altro prestito per Kalas: il ceco al Bristol City

Nantes, preso Limbombe dal Club Brugge per 8 milioni

Fabio Gerli è un nuovo giocatore della Robur Siena. Il centrocampista, classe 1996 reduce da una stagione in bianconero caratterizzata da 37 presenze ed un gol, arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Virtus Entella e ha firmato con la Robur un contratto quadriennale.

