ufficiale Giana, capitano e vicecapitano rinnovano: Pinto e Perna biancazzurri fino al 2022

Due importanti rinnovi in casa Giana Erminio, con il capitano Daniele Pinto e il vicecapitano Fabio Perna che hanno prolungato di una stagione il proprio contratto. Giungendo così a un decennio nelle fila biancazzurre.

Questa la nota della società lombarda:

"A.S. Giana Erminio comunica che è stato formalizzato fino al 30 giugno 2022 il rinnovo del contratto per i giocatori Daniele Pinto e Fabio Perna. Per entrambi si tratta dell’ottavo anno nel calcio professionistico vestendo la maglia della Giana, ma la loro storia in biancazzurro affonda le radici più indietro nel tempo.

Capitan Pinto, centrocampista classe 1986, è approdato in biancazzurro nella stagione 2011/12, quando la Giana giocava nel campionato Promozione, vincendo il primo dei tre campionati consecutivi che hanno portato lui e la squadra in Lega Pro. Eccettuata l’interruzione avvenuta nella stagione 2013/14, quando è stato lontano dai campi di calcio mentre la Giana vinceva il campionato di Serie D e staccava il pass per i professionisti, dal suo ritorno nel campionato 2014/15 per lui si contano 204 presenze e 7 gol in Serie C, sempre in biancazzurro.

Per il vice capitano Fabio Perna, attaccante classe 1986, la prima firma con la Giana arriva nella stagione 2012/13, nel campionato Eccellenza, che ha portato in dote la vittoria e la scalata dalla Serie D alla Lega Pro; da allora ha collezionato 238 presenze e 59 gol fra i professionisti, sempre vestendo la maglia biancazzurra".