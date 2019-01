© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

L’A.S. GIANA Erminio, nella persona del suo presidente Oreste Bamonte, comunica di aver accettato le dimissioni di mister Raul Bertarelli. A lui vanno i ringraziamenti per quanto fatto in questi anni in biancazzurro e i migliori auguri per una carriera nella quale possa togliersi le meritate soddisfazioni. L’allenamento di domani sarà condotto dal vice William Sala