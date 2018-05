UFFICIALE: Giana Erminio, Albè lascia la panchina a Bertarelli

Fonte: TuttoC.com

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa sera presso la Sala Stampa dello Stadio Comunale “Città di Gorgonzola”, c'è stato l'annuncio dell'addio alla panchina della Giana Erminio da parte di Cesare Albè dopo 23 stagioni. L'oramai ex tecnico resta comunque in società come vice presidente con delega all'area tecnica. Il nuovo allenatore è Raul Bertarelli, precedentemente vice di Albè.