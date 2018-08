UFFICIALE: Giana Erminio, arriva l'attaccante Mutton

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Cristian Mutton, che vestirà la maglia biancazzurra per la stagione sportiva 2018/19.

Attaccante nato nel 1999 e cresciuto nel settore giovanile del Como, dove ha esordito a 17 anni in Prima Squadra promosso direttamente dalla categoria Under 17, ha militato nella Primavera dell’Inter dal gennaio 2017 al gennaio 2018, squadra con la quale ha vinto il campionato e la Supercoppa. Negli ultimi sei mesi della stagione scorsa è passato in prestito alla Primavera del Bologna. Nella stagione 2017/18 ha messo a segno nel complesso 7 gol.

Cristian Mutton si unirà alla squadra giovedì 16 agosto, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa di ferragosto.