UFFICIALE: Giana Erminio, arriva l'esterno Nicola Madonna

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore svincolato Nicola Madonna, che vestirà biancazzurro fino al 30 giugno 2020, indossando la maglia numero 29.

Figlio di Armando Madonna, attuale allenatore della Primavera dell’Inter ed ex calciatore di Atalanta, Piacenza, Lazio, Spal e Alzano Virescit, il classe ’86 Nicola Madonna può giocare come terzino destro o esterno di centrocampo. Attualmente svincolato dopo un triennio al Padova tra serie C e Serie B, Madonna è un prodotto del vivaio dell’Atalanta. Passato in prestito all’Albinoleffe in Serie B a soli 18 anni, rimane con i seriani per quattro stagioni, dal 2005/06 al 2008/09. Nella stagione 2009/10 rientra all’Atalanta, dove colleziona 6 presenze in Serie A, per passare al Vicenza in Serie B con il mercato invernale. Dopo una stagione di riabilitazione in seguito ad un infortunio al crociato anteriore, che lo vede in campo con la Primavera per riacquistare la forma, nelle successive quattro stagioni Madonna veste la maglia dello Spezia, contribuendo con i 6 gol segnati nel primo campionato, in C1, alla promozione dei liguri in serie B. Nella stagione 2015/16 viene ceduto al Como, sempre in cadetteria, mentre nel campionato 2016/17 passa al Padova in C, dove rimane tre stagioni contribuendo ancora una volta ad una promozione in Serie B.