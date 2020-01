UFFICIALE: Giana Erminio, arriva Manconi in prestito dal Perugia

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Manconi, che arriva in prestito dall’A.C. Perugia calcio sino al 30 giugno 2020.

Jacopo Manconi è nato a Vizzolo Predabissi il 24 aprile del 1994. E’ una seconda punta cresciuta nel settore giovanile della FC Vigejunior Milano. Da qui è passato prima al Villanterio e poi, a 17 anni, al Novara dove ha giocato un anno in Primavera e il 29 dicembre del 2013 ha debuttato in prima squadra in serie B. Ha diverse esperienze in B (con Trapani e Carpi) e in Lega Pro con le maglie di Pavia, Reggiana e Livono con cui, 2 stagioni fa, ha conquistato la promozione in B. Attualmente era in prestito al Gubbio dove ha collezionato 14 presenze. Giocherà con il numero 9.