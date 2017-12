UFFICIALE: Giana Erminio, Caldirola tornerà al Novara

La Giana Erminio si appresta a salutare l'attaccante Axel Caldirola, arrivato in estate in prestito dal Novara. Il calciatore, come comunica il club in una nota, si allenerà con la Varesina fino al termine dell'anno in attesa che possa rientrare alla casa base per fine prestito all'apertura del mercato invernale. Il calciatore classe '98 in stagione ha collezionato appena quattro presenze ufficiali per un totale di 131 minuti.