© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

’A.S. Giana Erminio comunica di aver raggiunto l’accordo con Lorenzo Remedi che ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2020.

Toscano, classe 1991, Lorenzo è un centrocampista con un atteggiamento che lui stesso definisce “aggressivo e dinamico“. Cresciuto nelle giovanili del Livorno dove ha giocato 3 stagioni anche in prima squadra in Serie B. Negli ultimi 3 anni ha vestito le maglie di Modena, Gavorrano, Pro Piacenza e Arezzo, tutte società che militavano in Lega Pro collezionando 54 presenze e 3 gol.

“Sono contentissimo di entrare a far parte di questa famiglia, ho accettato la sfida senza riserve. Alla Giana si sono vinte tante battaglie e sono pronto ad aiutare il gruppo a vincerne altre. Ringrazio il presidente Bamonte, i direttori e il mister per questa opportunità”.