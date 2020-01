UFFICIALE: Giana Erminio, dal Renata arriva in prestito Dario Teso

La Giana Erminio comunica l'acquisto del difensore centrale Dario Teso, prelevato in prestito dal Renate fino al prossimo 30 giugno. Classe 1985, Teso gioca ininterrottamente in Serie C dalla stagione 2010-11 e, dopo il triennio con il Tritium e il biennio alla Carrarese, dal 2015 difende i colori del Renate. In carriera vanta anche esperienze con Bassano e Venezia e quattro stagioni in D con Jesolo e Darfo Boario.