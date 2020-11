ufficiale Giana Erminio, esonerato il tecnico in seconda Ardito

vedi letture

Andrea Ardito non sarà più il tecnico in seconda della Giana Erminio: il club lombardo, infatti, ha optato per l'esonero del tecnico in seconda.

Questa la nota della società:

"Il presidente dell’A.S. Giana Erminio comunica che in data odierna l’allenatore in seconda della Prima Squadra, Andrea Ardito, è stato sollevato dall’incarico e pertanto non fa più parte del gruppo squadra.

A mister Ardito vanno i ringraziamenti della società per aver collaborato con impegno al fianco di Cesare Albè e dello staff tecnico in quest’inizio di stagione particolarmente travagliato e i più sinceri auguri di un buon proseguimento della carriera".