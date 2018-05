UFFICIALE: Giana Erminio, Marotta saluta dopo nove anni

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

A.S. Giana Erminio comunica che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il centrocampista Matteo Marotta, che dopo nove stagioni, di cui l’ultima con la fascia da capitano, sveste la maglia biancazzurra. A Matteo vanno i ringraziamenti più sentiti per aver contribuito alla realizzazione della rinascita della Giana dalla retrocessione nel campionato di Promozione al termine della stagione 2010/11 alla tripla promozione consecutiva che ha portato i biancazzurri nel calcio professionistico, dove Marotta è cresciuto insieme ai compagni e alla società e ha continuato a rendersi protagonista da titolare negli ultimi quattro anni. Salutiamo Matteo Marotta con l’augurio che possa proseguire con successo la sua carriera calcistica.