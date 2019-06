UFFICIALE: Giana Erminio, rinnovo per Solerio: contratto fino al 2020

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

L’A.S. Giana Erminio comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con Matthias Solerio che dopo essere tornato in biancazzurro a febbraio ha prolungato fino al 30 giugno 2020. Matthias ha già vestito la maglia della Giana per 6 stagioni, dal 2011 (in Promozione) al gennaio 2017 quando è stato ceduto all’Avellino in Serie B.