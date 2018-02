UFFICIALE: Giana Erminio, risoluzione contrattuale per Pinardi

Fonte: http://www.asgiana.com/

A.S. Giana Erminio comunica che in data odierna è stato risolto in maniera consensuale il contratto con il giocatore Alex Pinardi, in scadenza il 30 giugno 2018, a causa di una diversità di vedute.

La società intende ringraziare Alex Pinardi per l’importante contributo dato sul campo sia nella stagione scorsa che nella prima parte di quella attuale, in cui ha vestito la maglia della Giana con professionalità e impegno, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera.