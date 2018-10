UFFICIALE: Giana Erminio, risoluzione per l'attaccante Marzeglia

Fonte: http://www.asgiana.com/

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

A.S. Giana Erminio comunica che in data odierna è stato risolto in maniera consensuale il contratto che legava il giocatore Adriano Marzeglia alla società sino al 30 giugno 2019. Ringraziando Adriano per essersi messo in gioco con la maglia biancazzurra, la società gli augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera.