UFFICIALE: Giana Erminio, salutano Bruno, Degeri e Foglio

La Giana Erminio attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato che anche Salvatore Bruno, Lorenzo Degeri e Valerio Foglio non faranno più parte della rosa biancazzurra per la stagione 2018/2019. La società, prosegue la nota, porge "i più sentiti ringraziamenti per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel vestire la maglia della Giana: ciascuno di loro ha contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento degli obiettivi stagionali".