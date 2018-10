UFFICIALE: Gondo è un nuovo giocatore del Rieti

Rieti, in arrivo l'ex Ternana Cedric Gondo

Reggina, intervento al ginocchio per Maritato. Out sei mesi

Pres. Pontedera: "Spavaldi contro la Robur con 8 under in campo"

Samb, Roselli: "Magi? Potrei chiamarlo per qualche informazione"

Casertana, D'Angelo: "Dobbiamo trovare la mentalità da Serie C"

Feralpi Salò, inserimento e sfida all'Arzachena per Baldan

Altre notizie Serie C

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy