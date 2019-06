A.C. Gozzano non poteva che ripartire da lui, il giocatore che vestirà la maglia rossoblú per il nono anno consecutivo: Riccardo Gemelli.

Le parti hanno raggiunto l’accordo per la stagione 2019-2020. Un’importante riconferma tra i pilastri della Società: fondamentale è stato il suo supporto alla squadra nello storico campionato appena concluso, riuscendo a collezionare 27 presenze in Serie C. In bocca al lupo Riccardo!