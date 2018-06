UFFICIALE: Gozzano, rinnovo anche per l'esterno Petris

Fonte: ufficio stampa Gozzano

Il Gozzano calcio conferma per la prossima stagione l'esterno di nazionalità francese Jeremy Arnaud Petris, classe 1998. Arrivato la scorsa estate al "D'Albertas" ha lavorato a lungo per farsi trovare pronto per il campionato italiano, il suo sogno dichiarato è sempre stato il professionismo. E lo ha conquistato con la maglia del Gozzano, per lui 32 presenze nell'ultima stellare stagione. Le sue doti non sono di certo passate inosservate, giocatore forte fisicamente e soprattutto veloce, in grado di mettere in crisi l'avversario. Dai suoi piedi sono partiti cross determinanti nel corso dell'ultimo campionato. Ora affronterà con il Gozzano anche l'importante avventura della serie C.

Il nome di Petris si va ad aggiungere ai confermati Manuel Lunardon, Samuele Emiliano, Roberto Guitto, Vittorio Gilli, Lambert Evans.