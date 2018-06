UFFICIALE: Gozzano, rinnovo annuale per Guitto

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Asdc Gozzano inizia a sistemare anche il centrocampo. La società comunica di aver raggiunto il rinnovo per la prossima stagione con Roberto Guitto, estroso centrocampista classe 1991. Nell'ultimo campionato è stato uno dei titolari inamovibili nello scacchiere rossoblù, elemento che sa mettere ordine e dettare le geometrie in mezzo al campo. Dopo una grande cavalcata con il Gozzano in serie D, Roberto Guitto sarà anche tra i protagonisti del primo torneo in serie C per i colori rossoblù. Per lui si aprirà la terza stagione a Gozzano, era arrivato al D'Albertas nel novembre 2016 collezionando 21 presenze, proveniente dal Lecco. Per Guitto si tratta di un ritorno tra i professionisti. Ad appena 19 anni aveva esordito in C1 con il Ravenna nella stagione 2010/2011 (29 presenze e 1 gol), quindi 10 presenze a Empoli in B nel campionato 2011/2012, a seguire 22 presenze a Sorrento in C1 nel 2012/2013, poi C2 nel 2013/2014 prima a Chieti con 10 presenze e poi Gavorrano con 11 gettoni. Dalla stagione 2014/2015 ha giocato in serie D con Gavorrano, Sestri Levante, Lecco e quindi Gozzano.