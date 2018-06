UFFICIALE: Gozzano, rinnovo per Emiliano

Bologna, sondaggio per Inglese. Ma il Napoli vuole 20 milioni di euro

Italia, Bonucci: "Mondiale, che peccato non esserci. Vincerà l'Argentina"

Ag. Zaza: "Nessuna chiamata dal Milan, ma il ritorno in A è una possibilità"

Fiorentina, Pioli: "Chiesa? Vorrei allenarlo ancora, ma non dipende da me"

Roma, proposto Adjapong ma Monchi vuole Klostermann per la fascia

Dalla Spagna: la Juventus sfida Barcellona e Real Madrid per Kehrer

Inter, Valietti e Bettella alla Sampdoria per arrivare a Bereszynski

Napoli, per la porta avanza la candidatura di Sirigu: contatti positivi

Roma, inizio di settimana decisivo per l'acquisto di Justin Kluivert

Napoli, domani visite mediche e firma sul contratto per Verdi

Sassuolo, si stringono i tempi per Djuricic

Roma, idea Sportiello per il ruolo di vice Alisson

Samuele Emiliano ha firmato il rinnovo con il Gozzano. Per lui sarà...

