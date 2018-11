UFFICIALE: Gozzano, tesserato il portiere Viola

Retrocessione già evitata, l'Italia ha adesso una piccola chance si superare il turno in Nations League e di arrivare alla Final Four. L'ultimo successo contro una formazione tra le prime dieci del ranking FIFA risale a quello contro la Spagna dell'Italia di Conte nel 2016, agli Europei....

L'Italia di Mancini : 'si qualifica se'. Vincere oggi può non bastare

Borussia Dortmund, nuovo crack in arrivo: accordo con Pedrinho

V. Dijk: "Con Salah out quelli del Real hanno attaccato Alexander-Arnold"

Olanda-Francia 2-0, Germania retrocessa in Lega B. Tre italiani in campo

Chelsea, Morata: "Mia moglie mi ha convinto a non partire"

Galles-Danimarca 1-2, ospiti promossi in Lega A. Irlanda retrocessa

Nations League, Gruppo 3-Lega C: doppio pari, 69 minuti per Zajc

Slovacchia-Ucraina 4-1, assist per Hamsik. Sheva già promosso in Lega A

Sasso, forbice, carta. In Inghilterra curiosa protesta da parte degli arbitri

Sport e il mercato del Barcellona: "De Ligt ok"

AS e le polemiche su De Gea: "C'è nostalgia di Casillas"

Kluivert: "Un onore essere il capitano dell'Olanda Under 21"

Borussia Dortmund, Chelsea pronto ad accelerare per l'acquisto di Pulisic

Tottenham, non c'è pace per il nuovo stadio: la consegna slitta a marzo

Porto, Casillas: "Sarei pronto a tornare al Real Madrid e in Nazionale"

Il Gozzano ha tesserato il portiere Jacopo Viola. L’estremo difensore, classe ’96, nell’ultima stagione ha difeso i pali della Reggiana come terzo portiere. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, attualmente era svincolato.

