ufficiale Gubbio, si separano le strade con Loris Bacchetti

vedi letture

As Gubbio 1910 comunica che in serata ha raggiunto l'accordo con il calciatore Loris Bacchetti per la rescissione del contratto in essere. A Loris che ha disputato 23 gare nell'ultima stagione vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.