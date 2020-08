ufficiale Imolese, arriva il centrocampista Masala. Contratto biennale

L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo su base biennale con il giocatore Alessandro Masala, classe 1996, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

Mezzala destra veloce e grintosa con una buona propensione al gioco offensivo. Cresciuto nelle giovanili della Torres e del Sassari Latte Dolce, nella sua Sardegna, Masala a 14 anni è già inserito nella prima squadra sassarese tra Eccellenza e serie D. Concomitante l’esperienza con la maglia della Rappresentativa Nazionale della LND della quale diviene anche il capitano. Le buone prestazioni in campo gli valgono il passaggio alla formazione Primavera del Genoa (2014/15) per poi tornare alla Torres in serie D dove agguanta la sua prima finale play off. Stessa categoria l’anno successivo a Rieti (2016/17) con la vittoria della lotteria promozione ed il ritorno tra le fila del Sassari Latte Dolce (2017/18) per un altro gettone da finalista nel 2018/19. Stagione straordinaria quella 2019/20 con la maglia della Torres di serie D (terzo posto conclusivo) dove colleziona, tra campionato e coppa di categoria, 30 presenze e 7 reti che fanno lievitare il proprio bottino personale di marcature nelle ultime due annate a quota 13 goal.