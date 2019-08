UFFICIALE: Imolese, dal Napoli arriva il giovane Pio Schiavi

Fonte: http://www.imolesecalcio1919.it

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Imolese Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Pio Schiavi per la prossima stagione. Schiavi, terzino destro classe ’98, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, viene in seguito prelevato dal Napoli con il quale disputa anche due edizioni della UEFA Youth League.

Il direttore sportivo Filippo Ghinassi completa così il reparto arretrato con un altro giovane di belle speranze: “Con l’ingresso di Pio Schiavi, completiamo il parco Under per questa stagione per l’acccesso al minutaggio. È un esterno basso di destra, un giocatore che viene da un buon percorso nel settore giovanile del Napoli, completato con l’esperienza di Castellammare di Stabia. Si presenta ad Imola con le giuste motivazioni e siamo convinti che possa dare il suo contributo alla causa rossoblu.”