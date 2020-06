ufficiale Imolese, esonerato il tecnico Atzori e il suo staff

Con all'orizzonte due gare di play out da giocare per evitare la retrocessione in Serie D, salvo che nel prossimo Consiglio Federale non venga ancora una volta ribaltato tutto, l'Imolese decide di cambiare staff tecnico. Con una nota sul proprio sito infatti il club romagnol ha annunciato l'esonero di Gianluca Atzori. Questo il comunicato:

"Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna ha sollevato Gianluca Atzori, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Per affrontare le restanti partite di playout, la conduzione tecnica sarà affidata a un nuovo staff che verrà annunciato nei prossimi giorni".