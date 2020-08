ufficiale Imolese, primo contratto da pro per Sall. Ha firmato un triennale

L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare la stipula del primo contratto da professionista su base triennale per il giocatore Abdoullaye Sall, classe 2000, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

Attaccante veloce e dotato di un’ottima visione di gioco, Sall ha collezionato nella stagione 2019/2020 di serie C, in riva al Santerno, 6 presenze ed una rete.

Abdoullaye Sall (giocatore Imolese Calcio 1919): “E’ per me una grande soddisfazione poter continuare a vestire la maglia dell’Imolese Calcio 1919 e proseguire il mio processo di crescita nel calcio professionistico. Ringrazio la società per la fiducia accordatami, sono a completa disposizione di Mister Cevoli per dimostrare le mie qualità sul rettangolo di gioco”.