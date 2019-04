Fonte: http://www.imolesecalcio1919.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Imolese Calcio 1919 è lieta di ufficializzare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Filippo Carini fino al 30 giugno 2021. Il difensore classe 1990, arrivato a Imola nel luglio 2018, quest’anno è stato il più impiegato della rosa a disposizione di Mister Dionisi collezionando ben 39 presenze da titolare.

Queste le sue prime parole a caldo dopo la firma: “Con l’Imolese è nato qualcosa di speciale che fai fatica a trovare nel mondo del calcio al giorno d’oggi. Con i compagni si è creata un’intesa fortissima e anche la società non ti fa mai mancare niente. Penso sia il posto giusto per me per fare bene.”

Anche la società esprime la propria soddisfazione ed entusiasmo: “Siamo molto felici che Filippo abbia sposato il nostro progetto di continuità insieme ai già certi Gargiulo, Carraro, De Marchi e Belcastro che hanno ancora un altro anno di contratto con noi. Continuiamo insieme alla ricerca di nuovi traguardi. Mai arrendersi!”.