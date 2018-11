Fonte: ufficio stampa Imolese

L'Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna si è trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la società rossoblu e l’attaccante Andrea Jukic. L'attaccante romano era arrivato all'Imolese in estate e con la maglia rossoblu ha disputato 2 gare di Coppa Italia e 1 di Coppa Italia di serie C.