UFFICIALE: Imolese, Tattini ha risolto il contratto

© foto di Giovanni Padovani

La società Imolese Calcio 1919 comunica che in data odierna si è trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la società rossoblu e l’attaccante Marco Tattini. Tutta la società, a partire dal presidente Lorenzo Spagnoli, desidera ringraziare «Tatto» per l’impegno profuso nelle sei stagioni in cui ha vestito la maglia dell’Imolese, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera e ricordandogli che sarà sempre considerato un membro della famiglia rossoblu.