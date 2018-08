UFFICIALE: Imolese, torna Garattoni in prestito dal Crotone

© foto di Giovanni Padovani

L'Imolese dà il bentornato ad Alessandro Garattoni, terzino di 20 anni che, dopo l'ottima stagione scorsa in serie D con la maglia rossoblù (gol decisivo contro il Forlì per la vittoria dei play-off di serie D), era passato in estate al Crotone, società con la quale ha firmato un contratto triennale. Il giocatore arriva in prestito dal club calabrese.