ufficiale Juve Stabia, dall'Imolese arriva il nuovo ds: Filippo Ghinassi

Filippo Ghinassi è il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. Il presidente Andrea Langella ha scelto un profilo giovane ma esperto, capace nei suoi cinque anni in Romagna di portare l’Imolese al punto più alto della sua storia (il terzo posto in C nella stagione 2018-2019). Classe 1979, Ghinassi per un lustro è stato direttore sportivo dell’Imolese, promossa nella sua gestione dalla D alla C nel 2017-2018. Il presidente Langella lo ha fortemente voluto a Castellammare per rilanciare le ambizioni del club. La presentazione del nuovo direttore sportivo avverrà domattina alle ore 10 allo stadio “Menti” alla presenza dell’amministratore unico della Juve Stabia, Gianni Improta.