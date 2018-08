UFFICIALE: Juve Stabia, ecco Mezavilla. Zibert alla Reggina

20:00 - Ecco il gong del mercato, chiusi i battenti. Attese comunque altre ufficialità per i contratti depositati entro il termine, o per gli svincolati. 19:55 - UFFICIALE: Juve Stabia, risolto il contratto di Capece - Leggi la news, CLICCA QUI! 19:48 - UFFICIALE: Juve Stabia,...

LIVE TMW - Serie C, scattano le 20:00. Mercato chiuso

Betis scatenato: sta per firmare Lo Celso del PSG. È già in città

Olanda, i convocati per la Nations League: ci sono de Vrij e Kluivert

Siviglia, preso Quincy Promes. Ha firmato per cinque anni

Reims, ecco Foket: costato 3,5 mln. Firma per cinque anni

Espanyol, ecco Rosales. Arriva in prestito dal Malaga

Eibar, il portiere Yoel Rodriguez va in prestito al Valladolid

Crystal Palace, club lavora per riprendere Bakary Sako dopo lo svincolo

Rayo Vallecano, per la difesa arriva Galvez

West Ham, il giovane Cullen in prestito al Charlton

Real Madrid, Borja Mayoral in prestito al Levante

Tottenham, per Onomah un anno in prestito a Sheffield

Attraverso una nota ufficiale, la Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per l’acquisizione, a titolo definitivo con opzione di rinnovo per la prossima stagione, del calciatore Adriano Mezavilla . Contestualmente, è stato ceduto il calciatore Urban Zibert a titolo temporaneo alla società calabrese.

