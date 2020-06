ufficiale Juventus Under 23, esercitata l'opzione per il rinnovo di Del Favero

vedi letture

La Juventus Under 23 ha annunciato sui propri canali social di aver esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto di Mattia Del Favero, portiere classe '98, fino al 2022. Il giocatore attualmente è in prestito dal Piacenza, ma ha un contratto in scadenza a fine anno.