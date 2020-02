vedi letture

ufficiale L'Avellino dà il nulla osta a Karic per allenarsi con l'Helsingborgs

Con una nota ufficiale, l'Avellino comunica che in data odierna è stato concesso al tesserato Nermin Karic il nulla osta per allenarsi e disputare partite amichevoli con la squadra svedese dell' Helsingborgs IF. Il giocatore ha quindi lasciato Avellino e sarà in Svezia fino al termine del permesso.