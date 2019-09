© foto di Giacomo Morini

Francesco Bolzoni, centrocampista scuola Inter, sarà un nuovo calciatore dell'Imolese. Il calciatore arriva in prestito dal Bari, ecco il comunicato ufficiale:

"L'Imolese Calcio 1919 comunica di aver completato la propria campagna acquisti con l’acquisizione delle prestazioni sportive di Francesco Bolzoni in prestito dal SSC Bari. L’esperto centrocampista classe 1989 è cresciuto nelle giovanili dell’Inter esordendo sia in campionato sia in Champions League nella prima squadra allora allenata da Roberto Mancini.

Nell’estate del 2009 rientra nell’affare con il Genoa per l’acquisto di Diego Milito e Thiago Motta e, pur non giocando mai per il Grifone, colleziona 65 presenze in Serie A con le maglie di Siena e Palermo e ben 132 in Serie B tra Frosinone, Novara e Spezia".