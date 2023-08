ufficiale Latina, colpo in attacco. Dal Palermo arriva l'esperto Fella

Colpo del Latina in vista della prossima stagione: il club laziale ha infatti prelevato dal Palermo l'esperto attaccante Giuseppe Fella che nella passata stagione ha vestito in 38 occasioni la maglia del Monopoli segnando tre gol e sfornando quattro assist. Questa la nota:

Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2024 dal Palermo Football Club dell’attaccante classe 93’ Giuseppe Fella. Salernitano di nascita, il 29 enne vanta oltre 300 partite in carriera di cui oltre 190 in Lega Pro, con 80 marcature, vestendo le maglie di Salernitana, Palermo, e Monopoli per ultima fra le tante. Vanta inoltre nelle ultime 4 stagioni 3 partecipazioni ai playoff di categoria e 1 vittoria del campionato.