UFFICIALE: Lecco, avanti anche in Serie C con bomber Capogna

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Lecco e Riccardo Capogna continuano il loro percorso insieme. Il bomber classe 1988 vestirà i colori blucelesti anche in Serie C. Capogna approda per la prima volta a Lecco nel 2013 e in due anni di Serie D segna 27 reti in 64 presenze. Dopo tre stagioni tra Seregno e Gozzano ecco il ritorno in maglia bluceleste nella scorsa estate, dove Capogna trascina a suon di gol il Lecco alla vittoria del campionato e a sfiorare il successo nella Poule Scudetto. A fine stagione il suo bottino è di 32 presenze, 20 reti e 3 assist.