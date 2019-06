UFFICIALE: Lecco, c'è il rinnovo per il capitano Malgrati

© foto di Francesco Moscatelli

Il Lecco con una nota ufficiale ha annunciato il rinnovo del contratto di Andrea Malgrati, centrale difensivo classe ‘83. Il capitano bluceleste resterà quindi in forza al club anche in Serie C.

Queste le parole del calciatore dopo la firma: “Sono onorato di poter continuare ancora questo percorso insieme a questa bellissima società. Mi sono trovato bene e ho detto subito di sì al Presidente e a Gino perché il mio obiettivo era quello di restare e continuare quanto abbiamo costruito insieme. Ce la metterò tutta come quest’anno e speriamo di toglierci tante altre belle soddisfazioni”.