© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

"Calcio Lecco 1912 saluta Fabrizio Carboni, che da oggi non sarà più un nostro giocatore. A Ciccio vanno i migliori ringraziamenti dei Presidenti, della dirigenza e di tutto lo staff per la professionalità e la cattiveria con cui ha difeso la maglia bluceleste in ogni circostanza. In un anno e mezzo, Carboni è sceso in campo per 22 volte, realizzando anche 5 gol che si sono rivelati importanti per la vittoria del campionato di Serie D. Grazie Ciccio, perché sei stato un vero gladiatore per noi, onorando il tuo “core romano”. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera professionale".

Con questa nota il club lombardo ha annunciato l'addio del difensore che nei prossimi giorni dovrebbe firmare un contratto con il Foggia in Serie D per provare a vincere nuovamente il campionato come già fatto con Gozzano e appunto Lecco nelle ultime due stagioni.