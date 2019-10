UFFICIALE: Lecco, è addio con Nicola Segato

Fonte: www.calciolecco1912

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Calcio Lecco 1912 ringrazia e saluta Nicola Segato, che da oggi non sarà più un nostro giocatore. A Nicola vanno i ringraziamenti dei Presidenti, della dirigenza e di tutto lo staff per il costante impegno e la professionalità che ha messo in campo per la causa bluceleste. In questi mesi vissuti insieme Segato ha collezionato in totale 47 presenze, 7 assist e 10 reti, di cui l’ultima preziosissima nella vittoria contro la Pergolettese.

Sei stato per noi un guerriero, che ha sempre lottato in prima fila per la maglia. Grazie ancora per tutto Nicola, ti auguriamo di continuare al meglio la tua carriera professionale.