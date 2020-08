ufficiale Lecco, ecco Mangni. Arriva in prestito dal Catanzaro

Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica l’accordo con il Catanzaro per il trasferimento a titolo temporaneo di Doudou Mangni.

L’attaccante di origini senegalesi nasce il 29 marzo 1993 a Roma, ma vive e cresce a Lecco sin da bambino. L’Atalanta lo preleva dall’Olginatese nel 2010 e in maglia nerazzurra Doudou arriva a sfiorare un campionato Primavera, perso in finale contro la Lazio. L’esordio nel professionismo dei “grandi” arriva con la maglia del Modena in Serie B, dove Mangni chiude la stagione con 18 presenze, 5 reti e 1 assist. L’anno successivo si trasferisce a Latina, mentre il 2015/16 lo passa tra le fila della squadra turca del Sanliurfaspor e l’Ascoli, sempre in Serie B. Dopo i 6 mesi nelle Marche, Mangni vola in Portogallo per giocare nell’Olhanense. Nel gennaio 2018 viene acquistato dal Monopoli in Serie C dove colleziona un bottino di 14 gol e 4 assist in 48 partite. Nell’ultima stagione viene prelevato dal Catanzaro, che lo gira in prestito al Gozzano nel gennaio scorso.