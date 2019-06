UFFICIALE: Lecco, Lisai rinnova per un'altra stagione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giancarlo Lisai, classe ’89, ha firmato un contratto che lo lega al club bluceleste. Il calciatore, che ha giocato sia come esterno d’attacco sia come interno di centrocampo, ha segnato 9 gol e messo a referto 14 assist in 39 partite. Il comunicato del club lariano. “Calcio Lecco 1912 comunica con grande felicità il rinnovo contrattuale di Giancarlo Lisai, che vestirà ancora i colori blucelesti in Serie C. Nato a Sassari il 9 settembre 1989, Lisai arriva a Lecco l’anno scorso, dove disputa una stagione di altissimo livello con 9 gol e 14 assist in 39 presenze totali. Giocatore di estrema duttilità e dalla tecnica sopraffina, Lisai ha dimostrato al pubblico del Rigamonti-Ceppi di poter giocare in fascia nel tridente offensivo, ma anche come interno di centrocampo”.