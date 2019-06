UFFICIALE: Lecco, rinnovo di contratto per Segato

Fonte: http://www.calciolecco1912.com/

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicola Segato, che indosserà la maglia bluceleste anche in Serie C. Nato il 23 agosto 1985 a Marostica (VI), Segato è arrivato alla Calcio Lecco la scorsa estate, dove ha totalizzato 9 gol e 7 assist in 38 presenze nella stagione appena conclusa.

Vicecapitano della squadra, Segato è stato impiegato da mister Gaburro in tutte le posizioni del centrocampo e, all’evenienza, anche come difensore centrale.

Segato ha commentato così il suo rinnovo: «Sono orgoglioso di indossare ancora questa maglia per la prossima stagione. Ringrazio tutta la Società per la fiducia che mi ha dimostrato e non ho esitato un attimo a dire di sì alla proposta di rinnovo. La mia priorità era vestire ancora questi colori per portare in alto il nome della Calcio Lecco».

Non vediamo l’ora di rivederti in campo coi nostri colori, in bocca al lupo Nicola per questa nuova avventura insieme!

Calcio Lecco Nicola Segato